Els jubilats i pensionistes de Tarragona es concentren per «unes pensions dignes»

El col·lectiu 'Pensiones con dignidad' es concentrarà cada divendres, a les 11 hores, a la plaça de la Font

Actualitzada 16/03/2018 a les 16:28

El col·lectiu de jubilats i pensionistes de Tarragona s'han concentrat aquest divendres al matí, a les 11 hores del matí, a la plaça de la Font, per reivindicar «unes pensions dignes».Les coordinadores del moviment Pensiones con dignidad, Victoria Muñiz i Mercedes Gómez, asseguren que han sortit al carrer per a «reivindicar els nostres drets consolidats, que tant de treball ens ha costat aconseguir» i esperen que altres ciutats es sumin a les seves reivindicacions tots els divendres. La d'avui ha estat la quarta concentració que fan a la ciutat de Tarragona.L'objectiu del moviment és fer una concentració cada divendres, a les 11 hores, a la plaça de la Font per fer-se escoltar. Per això esperen que cada cop se sumi més gent per defensar les pensions.