El cérvol femella que residia a un restaurant de Zamora ja viu a un santuari de Tarragona

Actualitzada 16/03/2018 a les 09:37

Ruth és un cérvol femella que residia a la zona de piscina d'un restaurant de Zamora que ha pogut ser rescatada i trasllada a un Santuari d'Animals on viurà lliure i amb les atencions necessàries. Faada i El Hogar Animal Sanctuary van realitzar el trasllat després d'aconseguir recaptar 4.000 euros pel rescat (1.452€ del trasllat i 2.567€ del veterinari) gràcies a donacions i socis.Amdues entitats van poder dur a terme la reubicació de l'animal, en aquest cas, jove i femella des de Zamora on estava el Restaurant, al santuari d'animals ubicat a Marçà, a la província de Tarragona.Segons apunten les dos organitzacions animalistes «malgrat les dificultats del cas –els cérvols són animals extremadament fràgils– el desplaçament de l'animal a Catalunya va transcórrer sense inconvenients: el veterinari expert en fauna silvestre responsable de vetllar pel seu benestar la va anestesiar per treure-la del recinte de la piscina, i a continuació, la va mantenir calmada i controlada durant les gairebé 9 hores que va durar el viatge fins a les terres de Animal Sanctuary.Malgrat el seu baix pes, el cérvol femella que a Zamora era coneguda com Bambi i que ara ha estat rebatejada com Ruth, es troba en bones condicions de salut i ja s'ha adaptat perfectament a l'ampli recinte del santuari on transcorrerà el seu període d'adaptació. Des del Santuari apunten que «com que no està acostumada a conviure amb altres animals, Ruth necessitarà un temps abans de ser introduïda amb l'altre cèrvol femella de nom Fantasia, que viu al mateix refugi.Des de FAADA i El Hogar Animal Sanctuary volen agrair «la generositat de les persones que han fet possible oferir una nova vida a Ruth, així com les cures que fins ara, i malgrat les limitacions de mantenir un animal silvestre en un espai limitat i antinatural, li ha proporcionat el propietari del restaurant de Zamora».