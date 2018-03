El carilló del Mercat Central serà una realitat per les festes de Santa Tecla

L’Àliga, el Lleó, la Negrita, el Gegant Moro, la Geganta Vella i el Nano Capità ballaran al ritme del pasdoble ‘Amparito Roca’

Actualitzada 16/03/2018 a les 08:07

«Atractiu turístic»

Festa d’aniversari

El carilló del rellotge exterior del Mercat Central s’inaugurarà per les festes de Santa Tecla. Previsiblement, el 23 de setembre. Sis figures del Seguici protagonitzaran l’estructura: l’Àliga, el Lleó, la Negrita, el Gegant Moro, la Geganta Vella i el Nano Capità. Totes elles s’han consensuat amb la Comissió del Seguici. La forma del rellotge actual no canviarà i les figures apareixeran mitjançant unes portes que s’ubicaran als laterals. El carilló s’obrirà a les dotze del migdia, quan els elements del Seguici Popular ballaran al ritme de l’Amparito Roca. L’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, celebrava l’arribada imminent d’aquest element que, segons recalcava, «serà un atractiu afegit del Mercat Central de Tarragona».L’artista i joier Joan Serramià és l’encarregat d’elaborar les figures que apareixeran al carilló. Els elements tindran una alçada màxima d’un metre i una amplada de 35 centímetres. Per Serramià, mantenir les proporcions entre les figures és «fonamental», per aquest motiu, el Gegant Moro serà l’únic que arribarà al metre d’altura. El material escollit per construir les figures ha estat la fibra de vidre. Tot i això, cadascuna presentarà uns acabats diferents. L’Àliga anirà coberta d’una capa de llautó i pàtina, el Lleó de pàtina i de bronze, i la Negrita, el Gegant Moro, la Geganta Vella i el Nano Capità estaran policromats.Les figures faran aparició a les dotze del migdia, quan sonarà l’Amparito Roca. Ho faran a partir d’unes portes que s’ubicaran als laterals de l’actual rellotge de la façana exterior del Mercat Central. D’aquesta manera, els elements del Seguici estaran protegits de les inclemències meteorològiques i es conservaran millor. Tot i això, Serramià avançava que «caldrà fer una restauració de tant en tant». L’autor de les figures detallava que l’Àliga i el Lleó són els components del carilló més avançats, i que «encara em queden tres mesos i mig de feina» per enllestir-ne la resta.Per construir el carilló, que s’ha pressupostat des de l’empresa municipal gestora del Mercat, Espimsa, ha calgut contractar a quatre empreses «especialitzades», segons explicava la presidenta de l’entitat i regidora de Comerç de l’Ajuntament, Elvira Ferrando. Una se n’encarrega del sistema mecànic que farà moure les figures, l’altra del sistema electrònic que farà sonar la música, una altra de la serralleria per fer sortir els elements per les portes laterals i, per últim, l’artista. Amb tot, el carilló té un cost aproximat d’uns 62.000 euros. Es tracta d’una partida sorgida dels comptes d’Espimsa, encara que això no ha alterat el pressupost anual perquè «s’ha fet un reajustament», segons deia Ferrando.El carilló del Mercat Central es convertirà, segons pronosticava Ferrando, en un «atractiu turístic». La presidenta d’Espimsa assegurava que aquest element «diferenciarà el nostre mercat de la resta» i que serà un «punt de parada obligat» pels turistes que arribin a la ciutat.Ferrando avançava també que, previsiblement, la inauguració es realitzarà el mateix dia de Santa Tecla, el 23 de setembre. A més, es mostrava «esperançada» per poder celebrar les properes campanades d’any nou amb el carilló. «Caldrà que ho decideixi la regidoria de Festes, però seria fantàstic», deia Ferrando.L’anunci d’arribada del carilló coincideix amb el primer aniversari de la remodelació de l’edifici modernista. El Mercat Central s’ha vestit de gala amb una decoració «excepcional» per l’ocasió i que també servirà per donar la benvinguda a la primavera, segons valorava la presidenta de l’Agrupació de Venedors, Maria Virgili. Aquesta tarda, a partir de les 18 hores, tindrà lloc una bufada d’espelmes per commemorar la fita. A més, serà un acte amb rerefons solidari, perquè el pastís s’entregarà a l’entitat Cafè Caliu, encarregada de donar esmorzar a les persones sense llar.La celebració del primer aniversari, però, s’allargarà algunes setmanes més. A partir d’ara, els dissabtes al matí, el Mercat Central acollirà activitats per la canalla. Aquesta iniciativa es repeteix després de l’«èxit» que van tenir els tallers celebrats per Nadal. D’altra banda, fins a final de curs, 400 alumnes tarragonins visitaran el Mercat en el marc del programa Fer salut mola!, que busca «apropar el jovent, els nostres clients del futur», deia Virgili.El Mercat també ha preparat activitats relacionades estrictament amb la gastronomia. El restaurant Portal 22 de Valls farà tallers de postres i plats. «És una sort comptar amb aquest prestigiós restaurant i el seu cuiner», subratllava Virgili. A més, en el marc de la Dixieland, l’edifici modernista també acollirà alguns concerts i actes durant el mes d’abril.