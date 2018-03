Ballesteros anuncia un front comú territorial en matèria ferroviària

El ple ha aprovat una moció d’ERC per demanar l’increment de les freqüències ferroviàries entre Tarragona i Barcelona

Actualitzada 16/03/2018 a les 16:16

El ple ha aprovat una moció d’ERC per demanar l’increment de les freqüències ferroviàries entre Tarragona i Barcelona, aprofitant els 14 trens que deixaran de passar per la ciutat quan entri en servei el Corredor Mediterrani. En aquest context, l’alcalde Ballesteros ha avançat que, conjuntament amb la Generalitat i altres alcaldes, s’està tancant un «front territorial» per defensar una postura unitària sobre el sistema ferroviari del Camp de Tarragona.L’alcalde ha reiterat que la ciutat no renunciarà a disposar d’altes prestacions i ha insistit en la necessitat d’una estació intermodal a la zona de l’Horta Gran. Aquest equipament, segons Ballesteros, haurà de disposar de trens d’altes prestacions i rodalies, sense renunciar a la implantació del tren-tramvia del Camp de Tarragona.