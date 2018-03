Una escala provisional facilitarà l'accés a l'arena de l'Amfiteatre

L’Ajuntament de Tarragona farà un estudi del subsòl

Actualitzada 14/03/2018 a les 20:34

L’accés a l’arena de l’Amfiteatre, tancat a causa d’unes esquerdes que hi ha en l’estructura del monument construïda el 1976, es reobrirà a partir del moment que s’instal·li una escala metàl·lica, va anunciar ahir Begoña Floria, regidora de Patrimoni.Floria va garantir que el nou accés provisional serà una realitat abans de la celebració de la pròxima edició de Tarraco Viva, del 13 al 27 de maig. L’edil va reconèixer que els tècnics municipals «fa tres anys que estan pendents de l’evolució de la façana» on es troben les esquerdes.Floria va anunciar que els testimonis de guix posats fa tres setmanes en la zona afectada, per comprovar si les esquerdes s’obrien, han aportat resultats positius, «ja que no s’han mogut». Per altra banda, Floria va informar que és l’Ajuntament farà un estudi geotècnic per determinar l’estat del subsòl del monument.La regidora de Patrimoni també va indicar que l’Estat no ha concedit una subvenció per arranjar la zona afectada, donat que «es tracta d’una construcció moderna que no és considerada patrimoni històric». Floria no va assenyalar quan l’Amfiteatre recup la normalitat.