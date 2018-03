El detenen per fugir després de conduir de manera temerària amb un quad per Bonavista

L'home, veí de Tarragona, va protagonitzar una perillosa fugida de la Guàrdia Urbana pels carrers del barri

Actualitzada 15/03/2018 a les 10:51

La Guàrdia Urbana ha detingut un jove de 24 anys, veí de Tarragona, com a autor dels presumptes delictes de resistència als agents de l'autoritat. La detenció es va produir aquest dimecres a la tarda. Poc després de les 19 h, agents de la Guàrdia Urbana de patrulla, van observar al carrer Miquel Coll i Alentorn del barri, un quad que realitzava una conducció molt brusca.La Guàrdia Urbana ja havia rebut les últimes setmanes queixes veïnals que un vehicle similar circulava pel barri a gran velocitat, motiu pel qual els agents van seguir el quad i van demanar al seu conductor que s'aturés. El conductor no va fer cas de les indicacions de la policia, i va iniciar una fugida durant la qual va 'saltar-se' diversos senyals de trànsit en la seva fugida. Amb la seva circulació va estar a punt de provocar diferents accidents.La Guàrdia Urbana va seguir el quad per diferents carrers de Bonavista, fins que es va dirigir a un camp de terra proper al camp de futbol del barri i la Nacional 340. Allí, després de topar amb un obstacle, el fugitiu va perdre el control del quad i va calar el motor. En aquell moment va ser atrapat per la dotació policial.Segons fonts policials, el conductor va assegurar que el vehicle era propietat d'un amic, del qual no en va poder donar més dades.