Tres robatoris en dues setmanes posen en alerta els veïns de la rambla Francesc Macià

Els lladres han utilitzat el mètode ‘blumping’, amb una clau mestra que s’adapta al pany, i tots tres es van produir cap a les onze del matí

Actualitzada 14/03/2018 a les 20:18

També al carrer Joan Miró

Alerta als carrers propers a la rambla Francesc Macià de Tarragona pels robatoris a l’interior d’habitatges. En només dues setmanes, els Mossos d’Esquadra han rebut tres denúncies per aquests episodis. Els lladres no van poder fer-se amb el botí en dos dels casos, però dues de les víctimes –propietàries del tercer pis– no van tenir tanta sort. Els assaltants es van endur joies d’herència familiar i 800 euros en efectiu. Almenys en dos dels casos els individus van entrar als habitatges fent ús del mètode blumping, que consisteix a obrir la porta de casa amb una clau mestra que s’adapta al pany. Aquests tres nous episodis ratifiquen l’augment dels robatoris en habitatges a la ciutat durant els darrers mesos, i els Mossos han obert una investigació al respecte.Tres robatoris en dues setmanes. Aquesta és la xifra que posa en alerta els carrers propers a la rambla Francesc Macià de la ciutat. Els dos primers van tenir lloc fa quinze dies a un bloc del carrer Joan Ruiz i Porta. En un dels casos, els lladres no van tenir temps d’emportar-se el botí. En el segon, però, no va ser així, i van poder apoderar-se de joies d’herència familiar i de prop de 800 euros en efectiu. Ambdós robatoris es van produir cap a les onze del matí. «Vaig sortir una estona i vaig tornar a casa a les dotze del migdia. Quan vaig ficar les claus per obrir la porta, vaig adonar-me que algú havia entrat, perquè jo havia tancat amb clau i el pany estava obert», relatava una de les víctimes. Aquest testimoni no va trobar a faltar res del que tenia a casa. Segons expressava, «crec que van marxar quan van sentir que arribaven els altres veïns i no els va donar temps de robar-me res». Tot i això, va detectar que tenia els calaixos remoguts i algun objecte fora del seu lloc habitual.Els lladres van escollir els dos habitatges del darrer pis del bloc. Una parella d’ancians va ser la víctima de l’altre robatori. Tal com havia fet el seu veí, tots dos van sortir de casa al matí i van tornar cap al migdia. Va ser la dona qui va arribar primer a casa. El primer que li va semblar estrany va ser el pany: també l’havia deixat tancat, però en arribar, estava obert. El mètode blumping va funcionar a la perfecció i els assaltants van poder entrar a casa sense haver de forçar la porta. Un cop a dins, van remoure les habitacions, però amb cura de deixar més o menys tots els objectes al seu lloc. Joies d’herència familiar i 800 euros en efectiu va ser el botí que van emportar-se.Segons relatava una de les víctimes, el seu bloc d’habitatges va patir robatoris fa prop de set anys. Aleshores, els lladres també van escollir els domicilis del darrer pis de l’edifici. Després d’haver denunciat els fets als Mossos d’Esquadra, les víctimes esperen que es resolgui la investigació. La policia científica va desplaçar-se al lloc dels fets per buscar empremtes, però segons les víctimes, només van trobar restes de guants.El tercer dels robatoris es va produir el matí de dimarts. Aquest cop l’assaltant tampoc va poder emportar-se res. Tal com havia passat en els anteriors casos, la porta no havia estat forçada. El lladre va ser enxampat in fraganti i va haver de fugir sense el botí.Tarragona viu, des de fa mesos, un repunt dels robatoris amb força a l’interior de vehicles i, tal com demostren aquests darrers tres episodis, als habitatges. Entre els dies 25 i 26 de desembre –dia de Nadal i de Sant Esteve respectivament– els lladres van fer l’agost a un mateix bloc del carrer Joan Miró de Tarragona i van aconseguir entrar a set habitatges, sense fer soroll i sense forçar portes, utilitzant el mètode de les marques de plàstic, amb les quals sabien si hi havia gent a l’interior del pis. Després, feien una clau mestra. Els Mossos van alertar que els lladres havien entrat amb molta facilitat a les cases gràcies al tipus de claus que s’usen en aquest edifici, de la marca Ezcurra. Per tot plegat, els veïns van canviar els panys.De gener a desembre de 2017 van produir-se 11.247 fets penals a la ciutat, amb un increment del 13,8%. En delictes contra el patrimoni hi ha una contenció dels robatoris amb força a interior de domicili amb un increment de l’1,4% i una disminució del 6,3% dels robatoris amb violència i/o intimidació. El passat mes de febrer, 8 persones van ser detingudes per presumpta relació amb aquests fets.