«Qui no ha girat el cap pel carrer atret per una olor que li ha despertat un record?»

L’escriptora barcelonina ha ambientat la seva nova novel·la, ‘L’aroma del temps’, en el món de l’alta perfumeria francesa i catalana

Actualitzada 14/03/2018 a les 21:28

—Simplement per curiositat. Vaig fer alguna lectura sobre l’època en què el perfum arriba a França de la mà de Caterina de Mèdici i em va semblar un tema apassionant.—Ui! No tant. Encara que, evidentment, la documentació és essencial. Jo vaig començar viatjant a Grasse, la ciutat dels perfums, per començar a familiaritzar-me amb aquest món.—L’únic que no és veritat en la descripció del moment de la creació de Chanel nº5 és la presència de Pablo Soto, perquè aquest és un personatge que només existeix en la meva imaginació. La resta és ben certa.—Trencava amb la perfumeria tal i com s’havia concebut fins aquell moment. Com va dir Ernest Beaux, el creador de Chanel nº5, s’acabava el fet que el perfumista imités la natura. A partir d’aleshores, la creava. I ho feia a partir dels aldehids, és a dir, de la química. És un moment de canvi total en la perfumeria.—I tant! Qui de nosaltres no ha girat el cap pel carrer atret per una olor que ha despertat dins seu un record? Com deia Jacques Guerlain, el perfum és la forma més intensa de record. Hi estic completament d’acord.—Potser li sorprendrà el que li diré, però tinc impresa a la memòria l’olor de la pell dels meus fills després del bany. Aquella olor tan neta, tan pura. Per a mi, aquest és el millor perfum de la meva vida. Tanco els ulls i el sento.—També ho vaig fer en l’anterior novel·la, Somnis a mida. M’agrada que els meus personatges es belluguin en èpoques dures, conflictives. I el segle XX n’està ben ple. M’agrada donar a les meves novel·les aquest to històric, no exempt de conflicte.—Per a mi, la simbiosi entre personatges reals i literaris és molt enriquidora. Els personatges històrics entren a formar part de la ficció i l’enriqueixen. I els literaris, s’hi recolzen i es tornen una mica més tangibles. M’encanta aquesta barreja.—En realitat és la quarta, entre Somnis a mida i L’Aroma del Temps vaig publicar La pintora del barret de palla, una novel·la que recrea la figura d’Elisabeth Vigée Le Brun, la pintora de la reina Maria Antonieta. I no penso abandonar cap dels camins literaris que he emprès, perquè tot és literatura. Tot em compensa i m’enriqueix.