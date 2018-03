Òmnium convoca una concentració per aquesta tarda en contra dels registres policials

Se celebrarà a les 18 hores al final de la Rambla Nova, a tocar del Balcó

Òmnium Tarragonès ha convocat per aquesta tarda, a les 18 hores, una concentració per donar suport a l'entitat Òmnium Cultural davant dels registres que s'han dut a terme aquest dijous per la Guàrdia Civil.Aquesta es farà al final de la Rambla Nova, a tocar del Balcó del Mediterrani. Des d'Òmnium Tarragonès es vol mostrar «el rebuig pacífic i cívic a aquest nou atac a les llibertats».Els escorcolls a la seu d'Òmnium s'ha fet per buscar informació relacionada amb l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. L'operació està dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 13, que investiga l'organització del referèndum, i es troba sota secret de sumari.