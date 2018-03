La programació del Dia Mundial de la Poesia donarà el tret de sortida a la primavera literària

Hi ha previstos un total de 76 actes on destaquen els noms de Montserrat Abelló i Maria Aurèlia Capmany

Actualitzada 15/03/2018 a les 13:01

Any Montserrat Abelló

Any Maria Aurèlia Capmany

Pompeu Fabra i André Malraux

Reconeixement als autors locals

Un total de 29 entitats han programat 76 activitats per commemorar el Dia Mundial de la Poesia que dóna el tret de sortida a la Primavera Literària. Enguany, les programacions literàries de la ciutat tindran el protagonisme especial de dues escriptores nascudes ara fa cent anys, Montserrat Abelló i Maria Aurèlia Capmany. Però també de Pompeu Fabra. I una celebració singular: els 80 anys del rodatge a Tarragona d’algunes de les escenes de la pel·lícula Espoir, d’André Malraux, basada en una novel·la del mateix autor.De la tarragonina Montserrat Abelló (Tarragona, 1918 – Barcelona, 2014), junt amb la Institució de les Lletres Catalanes, vam acollir a la nostra ciutat l’obertura de l’Any Montserrat Abelló, amb un acte que va tenir lloc el passat 1 de febrer, data de naixement de la poeta i traductora.Durant aquesta primavera se la recordarà en els diferents actes que han estat organitzats amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març, concretament el Vermut poètic que, com cada any, tindrà lloc a la Biblioteca Pública de Tarragona, i el recital Al cor de les paraules, organitzat per l’Escola de Lletres, la Casa de les Lletres i l’APELLC, que tindrà lloca l’Antic Ajuntament. A més, Òmnium Cultural del Tarragonès ha organitzat una taula rodona sobre l’autora, el dia 12 d’abril. Una exposició sobre Montserrat Abelló, produïda per la Institució de les Lletres Catalanes es podrà veure a l’Antic Ajuntament, entre el 21 de març i el 9 d’abril, i a la Biblioteca Pública de Torreforta, entre l’1 i el 21 d’abril.Maria Aurèlia Capmany (Barcelona, 1918 – 1991), tot i que no era tarragonina hi va tenir una gran vinculació, sobretot en els darrers vint anys de la seva vida. Enguany, l’organització dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, l’homenatjarà en un acte que tindrà lloc el pròxim 5 de maig, al Teatre Metropol. Es tracta d’un acte singular, creat per a l’ocasió, com ja es va fer el 2016 en ocasió del 80 aniversari d’Olga Xirinacs, i que dirigirà Marc Chornet. A més a més, la Casa de les Lletres produirà una exposició per donar a conèixer l’obra d’aquesta escriptora cabdal de les lletres catalanes i la seva relació amb Tarragona. L’exposició, durant els pròxims mesos, es podrà veure al Teatre Metropol, al Teatre Tarragona i a l’Antiga Audiència i, més tard, itinerarà per biblioteques, centres cívics i centres educatius.Per celebrar els 150 anys del naixement del lingüista Pompeu Fabra, el seny ordenador de la llengua catalana, durant la Primavera Literària se celebraran un seguit de conferències organitzades per Òmnium Cultural del Tarragonès. A la tardor es programaran més activitats per reconèixer la seva tasca.Per últim, pel que fa a celebracions, destaca l’acte que tindrà lloc el 12 de juliol, a l’Antiga Audiència, amb motiu dels 80 anys del rodatge a Tarragona de la pel·lícula Espoir, d’André Malraux. Aquesta pel·lícula, també coneguda amb el títol Sierra de Teruel, transcorre durant la guerra civil i està basada en una novel·la del mateix autor. Tot i que la ficció transcorre en el front d’Aragó, algunes de les escenes es van haver de rodar a Tarragona, ciutat perfectament identificable a les imatges. L’acte consistirà en la projecció de la pel·lícula i els comentaris de l’especialista en el tema Antoni Cisteró, autor, entre altres, de la novel·la Campos de esperanza, basada precisament en aquest rodatge.Celebracions a banda, la programació de la Primavera Literària comptarà amb tots els actes que de manera habitual ja van organitzant les entitats literàries de la ciutat. A més del Dia Mundial de la Poesia, St. Jordi i l’acte de lliurament dels Premis Literaris, hi haurà la tradicional Recepció al sector de les lletres amb motiu del Dia del Llibre, que enguany tindrà lloc el dia 18 d’abril i comptarà amb Xulio Ricardo Trigo com a autor convidat.El cicle Zona Drama, dedicat a lectures dramatitzades de textos que encara no hagin estat estrenats, principalment d’autors de la zona, en aquesta ocasió, per primera vegada, oferirà dos textos sortits dels tallers d’escriptura dramàtica que s’imparteixen a l’Escola de Lletres. Els seus autors són Maria Roig i Antoni Tur i els dirigirà Francesc Cerro. Tindrà lloc el dia 7 de juny a l’escenari del Teatre Metropol (entrada pel carrer Armanyà).El cicle Veus de poeta, en què intentem destacar, cada vegada, un autor del nostre territori, estarà dedicat aquesta vegada a Isabel Ortega (Tarragona, 1955), autora de diversos poemaris i guanyadora del Premi de Poesia Comas i Maduell 2001.A part d’aquestes activitats singulars, el programa de la Primavera Literària acull des de presentacions de llibres i clubs de lectura, a tallers d’escriptura, conferències o representacions teatrals basades en textos literaris.