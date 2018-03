L'ICAT proposa esterilitzar els porcs senglars perquè no augmenti la seva població

El Col·legi rebutja la seva captura com a solució per reduir la seva presència a les zones urbanes

Actualitzada 15/03/2018 a les 14:58

La Secció de Dret Animal de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona assegura que la solució per disminuir la població dels porcs senglars en entorns urbans i periurbans (o altres espècies, fruit en molts casos dels abandonaments o tinences irresponsables) passa per sistemes alternatius a la captura, tal i com demostren estudis recents, especialment els tractaments contraceptius.En aquest sentit, investigadors del Grup de Recerca sobre Infertilitat de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han presentat les primeres observacions de l’estudi sobre l’efectivitat d’un tractament d’immunocontracepció en porcs senglars urbans i periurbans que han registrat una baixa quantitat de progesterona (hormona de la gestació), uns resultats que els examinadors valoren com a molt positius. A més, els estudis sobre la vacuna en porcs senglars en captivitat ja van concloure que l’efectivitat d’aquest mètode és del 80%.Aquest projecte d’avaluació de l’efectivitat d’una vacuna anticonceptiva per als porcs senglars compta també amb el recolzament de diversos col·legis d’advocats de Catalunya, entre ells el de Tarragona. La vacuna contraceptiva és, actualment, un dels mètodes alternatius i ètics de control. Els mètodes d’esterilització ja s’estan aplicant amb èxit per reduir i controlar altres poblacions, com la de gats o coloms.La Secció de Dret Animal de l’ICAT recorda s’ha d’evitar que els porcs senglars puguin accedir als residus o restes de menjar, ja que els índexs reproductius del porc senglar s’incrementen significativament quan hi ha disponibilitat d’aliments. D’altra banda, estudis duts a terme sobre la protecció d’aquesta espècie a nivell europeu han demostrat que, sota la pressió de la captura, una proporció més gran de femelles d’un any donen a llum, una xifra més alta que la que es dóna en poblacions en les que la pressió de la captura és menys pronunciada.L’ICAT recorda, a més, que la utilització de mètodes ètics en aquest camp és una obligació de les administracions públiques, segons es desprèn del Decret Legislatiu 2/2008, pel que es va aprovar el text de la Llei de protecció d’animals de Catalunya.