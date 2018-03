L'Hospital Joan XXIII posa en marxa la unitat de Síndrome de Sensibilització Central

Els pacients amb fibromiàlgia, fatiga crònica o la sensibilitat química múltiple ja no s'hauran de desplaçar a Barcelona

Actualitzada 15/03/2018 a les 15:38

El passat 10 de gener es va posar en marxa a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona la nova unitat de Síndrome de Sensibilització Central per tractar a pacients amb malalties com la fibromiàlgia, la fatiga crònica o la sensibilitat química múltiple, malalties que solen estar associades i que poden afectar, aproximadament, a un 3,5% de la població de Tarragona.L’hospital tarragoní fa 10 anys que tracta pacients que pateixen les dues primeres malalties, però aquesta unitat, liderada per l’especialista en medicina interna del Joan XXIII, Ajla Alibalic, suposa tractar aquests pacients amb una visió global, per l’experiència dels internistes amb pacients pluripatològics.Els pacients amb fibromiàlgia i fatiga crònica, a part del tractament simptomatològic, reben un tractament cognitiu conductual grupal, a càrrec del psicòleg del Joan XXIII, Antoni Castel, que treballa amb aquests tipus de pacients des de fa 10 anys. El perfil de pacient més habitual, amb aquestes malalties, és una dona de mitjana edat.La unitat de Síndrome de Sensibilització Central és referència per a tota la província de Tarragona, amb la qual cosa els pacients no hauran de desplaçar-se a Barcelona.