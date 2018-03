L'Ajuntament de Tarragona crearà un nou reglament per escollir noms de carrers

L’objectiu és establir uns criteris consensuats

Actualitzada 14/03/2018 a les 20:37

La Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona ha iniciat el procés per establir un nou reglament del nomenclàtor i regular els noms que es posaran als carrers de la ciutat en el futur o si cal canviar els alguns ja existents.La previsió és que sigui una realitat a finals d’aquest any. Per al pròxim 6 d’abril s’ha convocat una reunió en la qual hi seran presents, entre altres persones, els directors del Museu d’Història i de l’Arxiu,i d’experts en toponímia, segons va anunciar la regidora de Cultura, Begoña Floria.L’edil va recordar que «abans del passat Nadal es va decidir una moratòria per donar noms a nous carrers, «perquè hi han molt pocs dedicats a dones i pensem que s’ha de corregir». El nou reglament determinarà qui és mereixedor a tenir un nom dedicat a Tarragona i si aquesta persona pot ser local o de fora de la ciutat.Floria vol arribar a una fórmula de consens «i escollir els noms amb coherència». Floria va recordar que pròximament s’obriran nous carrers en àmbits com el PP10, encara per urbanitzar, localitzat al voltant de l’Anella Mediterrània i on s’ubicarà l’establiment Ikea.