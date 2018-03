Endavant Tarragona anima a cremar fotos del Rei a la plaça de la Font

La convocatòria és per al dissabte 17 de març a les 19 hores

Actualitzada 15/03/2018 a les 17:04

Aquest dissabte 17 de Març a les 19h a la Pç de Font, per la REPÚBLICA i la LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ, contra l'estat autoritari i la monarquia que l'avala:



CELEBREM-HO!



DESOBEÏM!



(Pd: porteu encenedor)#JoTambéCremoLaCorona #NiReiNiPor pic.twitter.com/AfEsJ5a5i9 — Endavant Tarragona (@EndavantOsanTgn) 15 de març de 2018

L'organització socialista d'alliberament nacional, Endavant Tarragona, fa una crida a través del seu compte de Twitter a cremar fotos del Rei, el proper dissabte 17 de març a les 19 hores a la plaça de la Font. La CUP, l'organització juvenil de l'Esquerra Independentista Arran, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i Alerta Solidària també hi participaran.La convocatòria, que també es farà a altres ciutats dels països catalans, apel·la a «defensar la República i la llibertat d'expressió, contra l'estat autoritari i la monarquia».Per això, llencen un missatge per celebrar la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) del passat dimarts, amb la qual no veu incitació a l'odi en la crema de fotos de Joan Carles I i Sofia a la plaça del Vi de Girona per part de dos joves el 13 de setembre de 2007.Els dos joves, Stern i Roura, van ser inicialment condemnats a 15 mesos de presó però el jutge va acabar substituint la sanció amb una multa de 2.700 euros cadascú.Amb la sentència d'aquesta setmana, Estrasburg considera que l'acte està emparat per la llibertat d'expressió i obliga a Espanya a indemnitzar els nois.