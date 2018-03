La formació musical representarà Catalunya per primera vegada en aquesta desfilada

Actualitzada 15/03/2018 a les 20:16

La banda musical tarragonina Sons de la Cossetània, formada per sacs de gemecs i tarotes, visitarà la capital del Regne Unit en motiu de la desfilada annual que es celebra per Saint Patrick’s Day aquest cap de setmana. Després de ser la primera banda catalana en participar a la Saint Patrick’s Day Parade de Nova York el passat 2015, aquesta formació musical representarà Catalunya per primera vegada en aquesta desfilada que omplirà els carrers de Londres des de Piccadilly a Whitehall. Serà aquest diumenge, amb més de 80 grups participants de diversos països i disciplines musicals i sota la mirada de més de 100.000 espectadors. Els Sons també han actuat a espais com el Vaticà.