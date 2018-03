Coneguts de l'assassí confés de Meritxell Vall diuen que no era agressiu però que «s'alterava» quan bevia

La defensa sol·licitarà que se’l condemni per homicidi amb els atenuants de consum d’alcohol i drogues, i confessió dels fets

Actualitzada 15/03/2018 a les 13:38

Els testimonis que han comparegut a l’Audiència de Tarragona, en la segona sessió del judici per la mort de la jove tarragonina Meritxell Vall l’octubre del 2015, han coincidit a destacar que el processat no mostrava comportaments agressius, però «s’alterava amb facilitat» quan bevia. Un conegut ha explicat també que, en una ocasió, Stanislav R. li havia dit que anés en compte amb la noia «perquè era una puta i havia tingut molts nòvios» i que «anava despullada» pel campament on vivia. Segons aquests testimonis proposats per la defensa, alguns dels quals solien freqüentar o havien viscut als terrenys propers al camp del Nàstic, l’acusat solia demanar almoina davant d’un supermercat del carrer del Cardenal Cervantes. Aquest dimecres el noi va reconèixer haver mort la noia a ganivetades, però va negar l’agressió sexual.L’advocat de la defensa ha indicat aquest dijous que, després de la declaració inculpatòria, sol·licitarà que se’l condemni per homicidi amb els atenuants de consum d’alcohol i drogues, i confessió dels fets. El lletrat Pau Albiac rebutja la petició d’assassinat de la fiscalia perquè considera que no va haver-hi premeditació. El ministeri públic demana per al processat la pena de presó permanent revisable, a més de cinc anys de presó per temptativa de violació.