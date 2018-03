La planta de Tarragona, dedicada a la fabricació d'encenedors, compta amb 210 empleats

Bic Iberia mantindrà un conveni propi en la seva planta de Tarragona fins al 2019, segons l'acord assolit entre la direcció i els empleats, informa la companyia.La planta de Tarragona, dedicada a la fabricació d'encenedors, compta amb 210 empleats que, en els últims mesos, han reivindicat un conveni propi i no el sectorial de les indústries siderometal·lúrgiques.El 31 de desembre del 2016 va vèncer el conveni propi i les negociacions per al nou s'han allargat més d'un any, esquitxat de protestes.Finalment, amb la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, s'ha arribat a un acord i el nou conveni preveu increments salarials pactats i el manteniment de la jornada laboral aquest any i el que ve.La companyia ha manifestat «satisfacció» i ha expressat «agraïment» al personal pel seu «compromís» i «responsabilitat» per buscar solucions.L'aplicació del marc laboral sectorial de les indústries siderometal·lúrgiques suposava perdre un marc laboral de quaranta anys d'història, conclou la multinacional francesa.