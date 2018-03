A l'audiovisual, apareix Tarragona i la seva catedral i les platges de la Costa Daurada, entre altres indrets

Actualitzada 14/03/2018 a les 15:23

L'Agència Catalana de Turisme ha rebut un premi per l'espot La ruta de l'altzar, on es promociona Catalunya. The Golden Gate, el festival de cinema turístic de Berlín, li ha atorgat un gran reconeixement internacional.A la peça audiovisual, dues noies viatgen per diferents indrets de Catalunya. Tarragona hi té molta presència a l'espot, on hi surt la catedral i la seva panoràmica. També apareix la Costa Daurada amb les seves platges, la Cartoixa d'Escaladei, Montserrat, la Costa Brava, Lleida, entre d'altres.