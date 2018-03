Tres solars obstaculitzen l'atorgament de la llicència d'obres a la multinacional Ikea

L’Ajuntament està negociant amb els seus propietaris el pagament de la urbanització del PP10 i les obres començaran després dels Jocs Mediterranis

L’arribada d’Ikea a la ciutat de Tarragona s’està convertint en una cursa d’obstacles per l’Ajuntament. Encara que les obres d’urbanització del PP10 –polígon que acollirà el complex– ja estan adjudicades i la negociació amb la multinacional sueca està enllestida –tan sols falta donar la llicència d’obres–, el consistori haurà de superar un últim graó. Tres dels solars que formen part del PP10 bloquegen, a hores d’ara, l’atorgament de la llicència. Els propietaris d’aquests terrenys no es van adherir al conveni d’urbanització del polígon i ara l’Ajuntament vol assegurar-se que seran capaços, econòmicament, de fer front a les despeses d’aquestes actuacions. «No volem que això passi factura a l’Ajuntament el dia de demà», deia el regidor d’Urbanisme del consistori, Josep Maria Milà.«Precaució financera». Així definia Milà les negociacions de l’Ajuntament amb els tres propietaris que no es van adherir al conveni d’urbanització del polígon que ha d’acollir a la multinacional sueca. Ara, aquestes persones hauran de fer front als costos de les obres, i el consistori vol assegurar-se que són viables econòmicament. En cas contrari, l’Ajuntament oferirà altres opcions. «Tan aviat estigui solucionada aquesta negociació, l’Ajuntament farà entrega de la llicència d’obres a Ikea», explicava Milà, que subratllava que es tractarà d’un període de temps «molt curt».El bloqueig de l’atorgament de llicència per aquest motiu és real. De fet, el mateix Milà ho reconeixia. «Estem en condicions de donar la llicència immediatament. Les obres d’urbanització estan adjudicades, els informes estan enllestits i podríem atorgar la llicència qualsevol dia», assegurava Milà. Però tal com deia, «l’Ajuntament no donarà la llicència fins que no tingui la certesa de que els solars són viables econòmicament».Un cop s’hagin completat les negociacions, Ikea rebrà la seva llicència. Després, la multinacional sueca esperarà a que comencin les obres d’urbanització del polígon. Aquestes, s’iniciaran després dels Jocs Mediterranis. «Hi haurà dos o tres mesos de moviments de terres», detallava Milà. Per tant, la construcció estrictament entesa com a tal, no començaria fins a la tardor d’aquest any.Les obres d’urbanització del PP10 tenen un cost d’1.350.009,33 euros i és l’única inversió que prové de recursos propis del consistori, tal com consta en els Pressupostos Municipals de 2018. A banda del complex comercial, al PP10 es construiran 1.200 habitatges, dels quals més de 300 seran de protecció pública. En aquesta zona on hi va haver el barri de l’Esperança s’operarà un canvi urbanístic radical. Aquesta mesura ja la preveia el POUM del 1985, que contemplava la construcció d’un nou barri en aquesta zona del Ponent, en una actuació relacionada amb l’Anella Mediterrània. La urbanització contempla, igualment, l’ampliació del Vial Tarradellas, que passarà de tenir dos carrils a quatre, i una avinguda, també de quatre carrils, que enllaçarà Bonavista amb el nou barri i que durà el nom de Josep Maria Recasens.