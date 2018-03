Tarragona destinarà enguany 5,1 MEUR a les polítiques d'ocupació

Tarragona Impulsa vetllarà pels col·lectius més afectats per l’atur i, per primer cop, pels autònoms

Actualitzada 13/03/2018 a les 20:08

L’Ajuntament de Tarragona, a partir del servei municipal d’ocupació i creació d’empreses anomenat Tarragona Impulsa, destinarà enguany 5.199.240,69 euros a les polítiques actives d’ocupació. Es tracta d’un pressupost que creix un 12,63% respecte a l’any anterior, augment que es deu al creixement de les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol. Gràcies a aquest creixement, enguany es podrà atendre a 1.200 persones en els programes d’ocupació, 500 més que al 2017.L’Ajuntament seguirà vetllant pels col·lectius més castigats per l’atur. Les polítiques actives d’ocupació se centraran, per tant, en joves d’entre 15 i 29 anys que ni estudien ni treballen, en persones de més de 30 anys i en les que tenen més de 45. A més, aquest 2018 s’engegarà una nova línia d’ajuts destinada, específicament, per a persones autònomes. Amb 50.000 euros, el consistori col·laborarà amb 20 projectes made in Tarragona que tinguin l’objectiu de convertir-se en un petit comerç de la ciutat. «Volem que Tarragona sigui un lloc acollidor per l’emprenedoria», expressava el regidor d’Ocupació de l’Ajuntament, Francesc Roca.Tarragona Impulsa continuarà en la línia actual i seguirà apostant per la formació professional dual. Durant el 2017, l’obertura del Mercat Central i la reactivació del comerç als voltants de la plaça Corsini van ser un punt d’inflexió per les persones que el cursaven. «Vam creure que era una bona estratègia teixir sinergies», deia Roca sobre la col·laboració pública i privada.El consistori ha col·laborat també en els processos de selecció de grans empreses com Viding, Kentucky Fried Chicken o Primark, que han arribat recentment a la ciutat. «L’objectiu d’enguany és continuar», manifestava el regidor. D’altra banda, un dels aspectes més rellevants de la tasca de Tarragona Impulsa és el programa Tarragona Moves On. Gràcies a aquest, alumnes de formació professional poden realitzar estades de pràctiques en diferents països europeus com Polònia, Malta o Portugal. «Som un referent en aquest aspecte», assegurava Roca.Enguany, es convocarà una jornada de formació específica per als tècnics del territori amb l’objectiu d’aprofundir en la innovació en les polítiques de desenvolupament local. A més, s’han incrementat les sinergies amb altres administracions per fer una fira a la ciutat.