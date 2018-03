Nova concentració de jubilats i pensionistes a la plaça de la Font

El col·lectiu es concentrarà aquest divendres, a les 11 del matí

El col·lectiu de jubilats i pensionistes de Tarragona es concentrarà aquest divendres, a les 11 hores del matí, a la plaça de la Font, per reivindicar «unes pensions dignes per a nosaltres i per a les generacions venidores», ha informat Roberto Camón, membre d'aquest grup de persones que vol que «la gent es sensibilitzi». La d'aquest divendres serà la quarta concentració i l'objectiu és fer-ne una cada setmana «perquè, diguin el que diguin, cada cop les pensions baixen més donat que pugen menys que l'IPC».Camón va remarcar que «no formem part de cap grup polític i l'únic que fem és defensar les nostres pensions, ja que de pensionistes hi ha de dretes, de centre, d'esquerres i apolítics». L'objectiu que persegueix el col·lectiu és que «cada cop sigui més gent que se sumi per defensar les pensions».