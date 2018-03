Laia Estrada, Mireia Boya i Lluc Salellas, nous portaveus de la CUP

El 15 membres enceten etapa i fixen el municipalisme com a eix principal de l'acció política

L'exdiputada Mireia Boya i els regidors de Tarragona i Girona Laia Estrada i Lluc Salellas són els nous portaveus del Secretariat Nacional de la CUP després que les eleccions internes del febrer rellevessin els 15 membres que gestionen el dia a dia de la formació anticapitalista. I, en declaracions a l'ACN aquest dimecres, han explicat que el Secretariat enceta etapa «en lògica d'equip unit». «No és cert que hi hagi dues ànimes, sinó que és una organització plural», ha afirmat Estrada. I, de fet, creu que l'elecció dels portaveus ho ratifica: «Que no siguin un reflex de cadascuna de les candidatures sinó resultat d'un procés deliberatiu denota que treballem en lògica d'equip unit, que vol anar a l'una, [...] independentment que vinguem d'una candidatura o d'una altra», ha insistit la regidora tarragonina. Amb la mirada posada ara a les eleccions del 2019, el nou Secretariat cupaire ha fixat el municipalisme com a pal de paller de la seva acció política. La intenció, centrar-se en la «proximitat» a la militància i «avançar en clau republicana i de transformació social».Els cupaires tenen a partir d'ara, doncs, tres portaveus –i no dos com fins ara- per compaginar més fàcilment el càrrec amb altres tasques. I dues són dones per reivindicar-se feministes, han explicat. Alhora, els nous portaveus consideren que potenciar dos regidors suposa també fer una passa endavant per visualitzar el territori i per arraconar la idea que la «política en majúscules» es fa al Parlament.Com a estratègia de fons, el nou Secretariat mantindrà per una banda la lluita «antirepressiva» davant de l'Estat, i per l'altra, la via internacional, ha afegit Boya. No només amb contactes amb organitzacions i partits que els són propers ideològicament, sinó també amb la tasca que pugui desenvolupar l'exdiputada Anna Gabriel, que s'ha traslladat a Ginebra (Suïssa) i que no va anar a declarar al Tribunal Suprem.Per tot plegat, Boya, Estrada i Salellas han defensat que els 15 nous membres del Secretariat es posen «al servei de la militància» amb la intenció que l'organització aprofiti la pluralitat d'opinions per sortir-ne «reforçada» i no «debilitada», han insistit.El procés de renovació a la CUP es va obrir a principis de desembre després que el Secretariat sortint anunciés unànimement que plegava. Havien entrat al càrrec feia un any i mig, amb el compromís de pilotar l'organització anticapitalista fins després de l'1-O. Algunes veus van apuntar també que el desgast i la tensió per la confecció de llistes de cara el 21-D havien refermat la decisió. La marxa d'aquest últim Secretariat va ser més plàcida que la dels predecessors: el juny del 2016 sis dels 15 membres del Secretariat van plegar de cop per discrepàncies amb els posicionaments de llavors. Van parlar d'«actituds sectàries i maquiavèl·liques» a l'hora de decidir, entre d'altres, sobre el suport a la investidura d'Artur Mas després de les eleccions del 27 de setembre.