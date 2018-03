L'acusat d'assassinar Meritxell Vall a la Budellera, confessa, però nega que l'agredís sexualment

L’home, que s’enfronta a la presó permanent revisable, diu que anava begut i drogat i que va entrar en pànic quan ella va dir que el denunciaria

Actualitzada 14/03/2018 a les 11:35

L’acusat de matar la jove tarragonina Meritxell Vall en una tenda de campanya l’any 2015 a la zona de la Budellera a Tarragona, Stanislav R., ha reconegut que la va agredir amb un ganivet en el judici que ha començat aquest dimecres a l’Audiència de Tarragona. El processat ha explicat que, la nit del 9 d’octubre, van mantenir relacions sexuals consentides, però que en acabar ella va començar a plorar i li va dir que el denunciaria a la policia. Aleshores, l’acusat ha dit que va entrar en «pànic» perquè mai no havia tingut problemes amb la justícia i ha admès que li va clavar diverses ganivetades al cap i a l’esquena.Stanislav R. ha afegit que no recorda gaire els fets perquè anava «molt begut» i es trobava sota els efectes de la marihuana. També ha assegurat que no tenia intenció de matar-la i que en cap cas la va intentar violar. Precisament, la confirmació del delicte sexual determinarà l’aplicació o no de la pena de presó permanent revisable, tal com demana la fiscalia. Per primer cop, la fiscalia de Tarragona ha sol·licitat aquesta figura delictiva pel presumpte assassinat de la noia, a més de cinc anys de presó per una temptativa de violació.