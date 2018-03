La URV inaugura el Jardí de les papallones

Repsol ha col·laborat en la construcció d'aquest espai, en motiu del 25è aniversari de la universitat

Actualitzada 14/03/2018 a les 16:09

Aquest dimecres al matí s'ha inaugurat Jardí de les Papallones de la Universitat Rovira i Virgili. En aquesta ha assistit el Rector de la URV, Dr. Josep Anton Ferré, i el responsable de Comunicació i Relacions Externes de Repsol a Tarragona, Josep Bertran. Amb motiu del 25è aniversari de la URV, Repsol ha col·laborat en la construcció d’aquest jardí.L’espai compta amb més de 200 metres quadrats i està ubicat entre la passarel·la d’entrada al CRAI i l’edifici E1 d’aules del campus Sescelades. Les floracions de les plantes que hi ha en aquest jardí atrauen les papallones, que podran alimentar-se i reproduir-se en aquest nou espai. D’aquesta manera es podrà recuperar part de l’espai natural original que ocupa el campus, el qual està situat sobre antics conreus abandonats.Al jardí, s’hi han cultivat plantes amb unes necessitats hídriques baixes i així s'ha donat refugi a més de vint espècies de papallones i molts altres pol·linitzadors. El jardí allotjarà també altres insectes i aus que actualment, es troben desplaçats del campus.Aquesta iniciativa té com a objectiu principal afavorir la biodiversitat local i permetre a aquests insectes alimentar-se i reproduir-se. Un bon indicador de qualitat ambiental, ho són les papallones, ja que són molt sensibles a la degradació dels hàbitats. Per tant, es tracta de millorar la fauna i flora del nostre entorn més immediat, per aconseguir un nivell ambiental òptim.