Forns Enrich obre una botiga a Tarragona

Elaboren el pa de forma artesanal utilitzant farines de diferents tipus

Actualitzada 14/03/2018 a les 16:52

Bossa edició limitada

Forns Enrich, el pa fet amb calma

Aquest dijous, 15 de març, Forns Enrich inaugura la seva botiga de Tarragona. A les 08 del matí, l'establiment situat a la Rambla Nova 96 obrirà les portes. La nova apertura ha comportat la creació de vuit nous llocs de treball.Tothom que vagi i presenti a la botiga una recepta que tingui com a protagonista el pa, rebrà (fins esgotar existències) com a obsequi una mostra dels millors pans de Forns Enrich. Les receptes més originals i saboroses es publicaran a la revista de la companyia perquè el seu autor o autora tingui tot el reconeixement que es mereix per prestigiar els beneficis d’un pa tant bo com el que fa Forns Enrich.Durant tot el matí la botiga tindrà actuacions musicals i farà visites per conèixer a fons l’establiment i totes les varietats de pa i brioxeria que diàriament l’obrador forneja.Amb motiu d’aquesta gran inauguració, l’il·lustradora tarragonina Anduluplandu ha dissenyat una bossa d’edició limitada amb una de les icones de la ciutat: la nina d’ivori. En aquesta bossa s’ha incorporat com a element central la nina articulada d’ivori, una nina articulada d’ivori del segle III -IV dC que té una mida de 23cm d’alt. Es tracta d’una de les peces més emblemàtiques de l’arqueologia tarraconense.Enrich va néixer al 1921 obrint el seu primer forn al barri de Sants de Barcelona a mans de Francesc Enrich. Quatre generacions més tard, es continua vivint d'aquest noble ofici, gràcies a un equip veterà de mestres forners que durant molts anys han treballat per fer créixer l’empresa. La filosofia és buscar sempre l'estàndard més alt de qualitat, elaborant productes que alimentin el cos i el paladar. Utilitzen farines de diferents cereals, a la pedra, ecològiques… fermentacions llargues amb massa mare natural, resultant una extensa gama d'especialitats que permeten gaudir d'un bon pa cada dia, el pa fet amb calma.L’esperit de Forns Enrich manté la seva voluntat per fer-ho tot artesanal. El pa, fet cada dia pels mestres forners, assegura la qualitat dels productes. La massa mare, elaborada ja fa 8 anys de forma natural a partir de pell de taronja i pomes combinada amb els llargs processos de fermentació, és un dels pilars que mostra el compromís d’Enrich per fer bons pans que agradin i s’adaptin als gustos de tothom, sempre cuidant de la salut dels nostres clients. Enrich treballa per mantenir els sabors tradicionals, però sempre adaptant-se a les necessitats d’un món canviant.