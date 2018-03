El noi ha estat traslladat a l'hospital Joan XXIII amb un traumatisme a una de les cames

Actualitzada 14/03/2018 a les 18:05

El Servei d'Emergències ha rebut un avís a les 15.30 hores per un accident a l'A-27 en sentit nord, al quilòmetre 0,2, a l'alçada de Tarragona. En aquest, un motorista hauria topat contra un turisme. El noi, que conduïa la motocicleta, hauria quedat ferit lleu.Finalment, el motorista de 25 anys ha estat traslladat a l'hospital Joan XXIII amb pronòstic menys greu per traumatismes a una de les cames. Al lloc del fets s'hi han personat dos patrulles de Mossos d'Esquadra, una dotació de Bombers i una unitat del SEM. No hi ha hagut cap afectació al trànsit de la via.