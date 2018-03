El Síndic es manté a l'espera que l'Ajuntament de Tarragona faci un mapa acústic

L’adjunt, Jaume Saura, presenta el balanç de l’exercici del 2017 i es reuneix amb Farts de Sorolls

Les queixes

Jaume Saura, adjunt al Síndic de Greuges, va presentar ahir, a Tarragona, l’informe anual de la gestió realitzada en el curs del 2017. En el conjunt de la província es van atendre 1.324 qüestions, entre queixes i consultes. Les més rellevants van estar referides a salut, ensenyament, medi ambient, urbanisme, sorolls i qüestions vinculades a la política. En aquest context, Saura va dir que prop de dues-centes queixes van procedir del col·lectiu Àvies i Avis de Reus, que demana la posada en llibertat dels presos polítics.Abans de la seva intervenció pública, Saura es va reunir amb membres de la plataforma Farts de Sorolls. L’adjunt del Síndic de Greuges els va comunicar que «estem a l’espera que l’Ajuntament faci un mapa acústic de la Part Alta». Precisament, en el ple municipal del pròxim divendres se sotmetrà a l’aprovació del consistori del mapa de capacitat acústica de Tarragona. Saura va recordar que, el 2016, van conèixer la queixa de Farts de Sorolls i, l’any passat, vam recomanar a l’Ajuntament l’elaboració del mapa acústic».En el curs de la reunió amb Farts de Sorolls «hem parlat de la moratòria de bars, ja que ha passat un any des de la seva aplicació i, per tant, ja es poden obrir de nous», va dir Saura. L’adjunt va afegir que «es va demanar a l’Ajuntament la relació de locals que hi ha a la Part Alta, i la que ha enviat no coincideix amb la realitat, ja que alguns establiments fa anys que estan tancats, segons ens ha dit Fart de Sorolls». En relació a la problemàtica que susciten els sorolls, Saura va recordar que la llei estableix que no es poden fer més de dotze activitats festives a l’any, però el contingut de la mateixa «és difícil d’interpretar». En opinió del Síndic, «Santa Tecla no comptabilitza com una festa, sinó que ho és cada un dels dies que dura», va apuntar Saura.De les 9.879 queixes que es van presentar a l’oficina del Síndic el 2017, un total de 244 van provenir de la comarca del Tarragonès, 330 del Baix Camp, 34 de l’Alt Camp, 55 del Baix Ebre, 132 del Baix Penedès, 20 de la Conca de Barberà, 57 del Montsià, 7 del Priorat, 27 de la Ribera d’Ebre i 6 de la Terra Alta.Saura va afirmar que «no hi ha una problemàtica específica» a la província de Tarragona, tot i que han despertat certa preocupació «el brot de sarna i la utilització d’aqüífers al Priorat, dos dels temes que es troben en fase de petició d’informació».