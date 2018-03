Detingut un jove de 17 anys després de colpejar la seva xicota, que volia trencar amb ell

La noia va anar a la trobada acompanya d'uns amics, però no van poder impedir l'agressió

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir la passada nit de dimarts a un jove de 17 anys com a pressumpte autor d'un deicte de maltractaments en l’àmbit de la llar i amenaces. el noi va colpejar la seva xicota quan aquesta va voler trencar la relació amb ell.La passada mitjanit, una patrulla de la Guàrdia Urbana es va desplaçar al carrer Sevilla, alertada per una baralla al carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van trobar tres joves que ja marxaven del lloc i van explicar als agents que estaven tots junts amb una amiga, que havia marxat per por.Els agents van trobar la noia al carrer del costat, molt espantada, amb lesions visibles al llavi i queixant-se de mal a la galta. La jove va explicar als agents que havia volgut posar punt i final a la relació que mantenia amb la seva parella i, tenint en compte el caràcter del noi, va preferir fer-ho acompanyada d'uns companys.Segons les explicacions d ela jove, la conversa va derivar en una baralla, en què el xicot hauria colpejat la noia a la cara i hauria tret una navalla de petites dimensions amb la qual hauria intentat agredir un dels altres joves.Una altra patrulla es va presentar al domicili de la parella de la noia, a la Part Alta de la ciutat. El jove, que coincidia amb la descripció física facilitada minuts abans, va admetre els fets, motiu pel qual va ser detingut per un presumpte delicte de violència de gènere i un delicte d'amenaces amb arma blanca.