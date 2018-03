S'accidenta a l'AP-7 per anar begut acompanyat del seu fill menor i la seva parella

L'arrestat, que comptava amb una ordre de detenció pel mateix delicte, va donar 0,84mg/l a la taxa d'alcohol

Els Mossos d’Esquadra del Camp de Tarragona van detenir dissabte, un home de 27 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Reus, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i per una ordre de detenció judicial.Els agents van ser requerits per tal d’assistir un accident al quilòmetre 244,5 de l’AP-7 sentit València. En arribar al lloc, van comprovar que el vehicle del detingut havia envaït el carril de l’esquerra mentre un vehicle circulava paral·lel amb ell, arribant a fregar-lo sense causar cap ferit.El conductor del vehicle causant de l’accident, que circulava amb la seva parella i el seu fill menor d’edat, presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. En fer la prova, va donar una taxa d’alcohol de 0,84 mg/l.A l’infractor també li constava una ordre de detenció judicial per un anterior delicte de conducció sota la influència de begudes alcohòliques.El detingut va comparèixer ahir davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que instruirà el cas.