Repsol col·labora amb la Setmana Santa i fa una donació de 15.000 euros

El conveni se signa des de fa més d’una dècada

Actualitzada 12/03/2018 a les 20:28

La Setmana Santa tarragonina torna a comptar amb el suport de Repsol. L’empresa ha renovat, un any més, el conveni que l’uneix amb l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, i ha fet entrega d’una donació de 15.000 euros. «Estem molt orgullosos de seguir. La Setmana Santa és una expressió cultural molt important per la ciutat i amb molta gent implicada», expressava el responsable de Comunicació i Relacions Externes de Repsol a la ciutat, Josep Bertran.L’acte de signatura va tenir lloc dilluns al matí a la plaça de la Pagesia. El president de l’Agrupació, Francesc Seritjol, assegurava que «estem molt agraïts» per un conveni que es va signar per primera vegada fa més d’una dècada. Seritjol coincidia amb Bertran en destacar la importància de la Setmana Santa de Tarragona, donada la «forta implicació» de la ciutadania, amb una participació de més de 9.000 persones.El president de l’Agrupació va avançar també que enguany el pas de la Presa de Jesús tindrà cinc portants més després d’haver incrementat la seva llargada 70 centímetres. La Setmana Santa començarà el dia 17.