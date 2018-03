Presentació de la revista de La Sang en versió del periodisme antic

Pablo Alcaraz explica com la congregació va recuperar la bandera robada per l’exèrcit francès

Què va passar amb la bandera de La Sang quan l’exèrcit de Napoleó va arribar a Tarragona? La resposta a aquesta pregunta la va donar dilluns el periodista d’Onda Cero Pablo Alcaraz, qui va ser l’encarregat de presentar el número 35 de la revista de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Alcaraz va fer un recorregut històric de la Setmana Santa tarragonina i de la congregació, a partir de la recuperació d’antics textos publicats a la premsa local i, de manera especial, de finals del segle XIX. En un article escrit per Aulestia i Viñas, Alcaraz va trobar la resposta. «Quan l’exèrcit francès va entrar a l’església de Natzarè es va emportar divers material, entre el que es trobava la bandera. Uns soldats es desplaçaven cap a Vila-seca, entre ells un que portava la bandera, i el mossèn es va assabentar, va localitzar el soldat i li va comprar. El 1814, després de la retirada, la bandera va ser tornada a Natzarè», va dir.Alcaraz va reconèixer que no té una vinculació directa amb alguna de les associacions de la Setmana Santa de Tarragona i, quan va rebre la petició de presentar la revista de La Sang, «la primera reacció va ser de sorpresa i, després, de sentir-me molt honrat».Com a periodista, Alcaraz va presentar un relat molt documentat vinculat a la història de la congregació, «basat en magnífiques cròniques antigues que parlaven de la rellevància de la nostra Setmana Santa, dels armats i de les entitats». El radiofonista va submergir-se, i amb ell les persones que van assistir a la presentació de la revista, en un passat no tan llunyà però molt diferent del moment actual. Alcaraz va destacar la qualitat literària del periodisme de finals del XIX. d’Aulestia i Viñas va destacar que emprava «un estil que interpel·lava el lector». L’aproximació a textos periodístics antics han fet descobrir a Pablo Alcaraz una altra mirada cap a la Setmana Santa de Tarragona, «que és molt important i que potser no està prou valorada. A mi, m’ha elevat l’autoestima», va dir el professional d’Onda Cero.Les persones que van assistir a la presentació de la revista van sortir de Natzarè coneixent de manera més profunda una part de la congregació, entitat fundada el 1545 i que atresora una història que ha forjat amb el pas del temps i de les vicissituds que ha viscut la societat, la celebració de la Setmana Santa i la ciutat de Tarragona en els darrers cinc segles.