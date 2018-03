L'Ajuntament demana que els establiments tancats tinguin els rètols i els aparadors apagats durant la Processó

L'alcalde de Tarragona ha emès un ban de bones pràctiques per dur a terme durant el 10 i el 31 de març

Actualitzada 13/03/2018 a les 18:14

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha emès una sèrie de recomanacions per al bon funcionament dels actes de la Setmana Santa. Aquesta se celebrarà del dissabte 10 de març fins al 31 pels carrers de la ciutat.Amb aquest comunicat, el Consistori vol garantir la seguretat de les persones i aconseguir el màxim lluïment i solemnitat dels actes programats.Entre algunes de les recomanacions, es demana als establiments de restauració, situats als carrers per on passen les processons, retirin les terrasses.Un altre dels consells és que durant la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant, el 30 de març, tots els establiments, inclosos els que estiguin tancats, tinguin apagat qualsevol tipus de música, llum de rètols, aparadors i que afecti negativament les especials característiques de la solemnitat de l'acte.També es demana que els establiments de restauració, bars i similars que estiguin oberts durant la celebració facilitin l'ús dels serveis higiènics al públic en general.Des del Consistori demanen que els assistents no creuin les processons durant la seva celebració, que respectin les tanques d'abalisament de protecció i delimitació; i que es tingui cura dels espais d'interès cultural i els espais verds públics de la ciutat.