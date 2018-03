El barri del Port, un espai «insegur» tot i les càmeres de videovigilància

El dia 5 d’abril, l’Associació de Veïns es reunirà per atendre les demandes dels ciutadans

El barri del Port de Tarragona segueix sent un espai «insegur» tot i la instal·lació de les càmeres de videovigilància, en funcionament des de fa més de sis mesos. Les càmeres graven les 24 hores del dia i es controlen des de la sala de control de la comissaria, però segons la presidenta de l’Associació de Veïns del barri, Mari Carme Puig, «no s’ha notat un canvi substancial». Segons expressava, «passa el mateix amb les càmeres que sense elles.Vivim a una zona degradada i la sensació d’inseguretat persisteix». Aquest serà un dels temes a tractar durant la reunió que l’associació ha convocat pel proper 5 d’abril, titulada Per un barri digne!La trobada organitzada per l’entitat és la resposta a una demanda «generalitzada» dels veïns del barri. «Molta gent té queixes relacionades amb la seguretat, la neteja, l’arranjament de carrers o els solars buits. Creiem que aquesta reunió és molt necessària», expressava Puig, presidenta en funcions després de la mort de la seva germana, Rosa Puig, qui liderava l’agrupació des del 2016.La reunió servirà per recollir totes les preocupacions del veïnat i transmetre-les a l’Ajuntament de Tarragona. Segons Puig, han mantingut diverses reunions amb el consistori. «Però una cosa és parlar-ho i l’altra complir el que et diuen, i encara no hem arribat a aquest punt», lamentava la presidenta de l’associació de veïns. La reunió se celebrarà a les set de la tarda al local de l’entitat, ubicat al número 9 del carrer Reial.