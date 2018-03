Cap regidor tarragoní podrà promocionar el Chartreuse si prospera la moció d'UpA d'aquest divendres

L'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, va defensar raons de tradició per presentar la beguda de les festes per Santa Tecla

12/03/2018 a les 12:22

La tradicional imatge de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros amb el barrilet de Santa Tecla o presentant l'etiqueta commemorativa que Chartreuse dedica a les festes, potser no es tornarà a veure més.Units per Avançar, amb el seu regidor a l'Ajuntament tarragoní, Josep Maria Prats, defensarà en el pròxim plenari, aquest divendres 16 de març, una moció en què es considera que els regidors municipals han de donar exemple i no participar en la promoció de cap mena de beguda alcohòlica.El juliol de l'any passat, el departament de Salut de la Generalitat va enviar una carta a alcalde Ballesteros en la que expressava que el consistori estava mantenint una actitud molt permissiva amb el consum d'alcohol, sobretot en el relacionat amb les Festes de la ciutat.Ballesteros va decidir ignorar el requeriment, acusant la Generalitat d'«hipòcrita» i va anunciar que continuaria defensant les begudes de les festes per raons de vinculació i tradició.Ara, la moció presentada per Prats no al·ludeix a cap vincle concret de la ciutat amb cap beguda o marca, però en l'escrit es defensa que, els regidors, «es comprometin a no participar en la promoció pública de cap beguda que contingui alcohol, així com de cap altre element que pugui incentivar el seu posterior consum. Com deia Raimon Panikkar, "l'educació no s'ensenya, sinó que s'encomana".»Tot i no fer esment a la polèmica promoció del Chartreuse, la moció afegeix que, «Sota cap pretext es pot apel·lar a la tradició cultural per incentivar i promocionar el consum de begudes alcohòliques, i menys entre els joves, atès que l'interès general està per damunt de qualsevol altra variable i consideració.»Units per Avançar ja no forma part de l'equip de govern municipal, però el seu suport és necessari per a mantenir la majoria en l'aprovació d'aquelles qüestions en què tota l'oposició es posicioni en contra de PSC i PP.