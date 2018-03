Rescaten a Julieta, una truja vietnamita de Sant Pere i Sant Pau

En una reunió amb l'Ajuntament es va determinar la urgent necessitat de reubicar els porcs de la colònia en refugis i llars d'acollida

L'ONG Nova Eucària amb l'ajuda del refugi El Paraíso de Nora van rescatar, el passat diumenge, a Julieta, la mare de tots els porcs vietnamites que malviuen al Parc de la Muntanyeta del barri de Sant Pere i Sant Pau.La Julieta és una truja de 90 quilos en mal estat de salut. Després del seu rescat, la porca es troba en quarantena i atenció veterinària a les instal·lacions del refugi interespècie de El Paraíso de Nora.Nova Eucària va fer una prospecció per la zona el passat dimecres després de sortir de la reunió que es va convocar des de la Guàrdia Urbana, una trobada conjunta amb alts comandaments, la veterinària tècnica i la cap del departament de l'Ajuntament que, amb el voluntariat i la cuidadora de la colònia de porcs, van convenir la urgent necessitat de reubicar els porcs en refugis i llars d'acollida a l'espera d'adopció a través d'alguna empresa o entitat especialitzada encara per contractar.La zona arbrada ubicada al nord del Parc de la Muntanyeta és una zona escarpada i poc adient per al benestar d'aquesta espècie exòtica. La prospecció realitzada per Nova Eucària va donar com a resultat un informe detallat amb imatges i descripcions del perill que comporta per als veïns i la fauna que hi sobreviu les llaunes de conserva i els claus oxidats, les ampolles trencades de cervesa i licors, les restes de menjar, envasos plàstics de grans dimensions, bolquers utilitzats i centenars d'excrements de gos que no es recullen, perills que es tradueixen en ferides i insalubritat.El Parc de la Muntanyeta s'ha convertit en un espai no apte per a l'ús respectuós i recreatiu de les famílies del barri. Les cuidadores voluntàries estan alarmades pel vandalisme d'alguns propietaris de gossos que estan en mans de joves que utilitzen els porcs com a carnassa, sparrings amb els que potenciar l'agressivitat dels animals domèstics. Alguns porcs presenten ferides per mossegades i algun d’ells ha mort devorat segons explica el testimoni de les cuidadores de la colònia.