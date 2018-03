Les terceres Converses al Camp posen a debat l'estat de benestar

La proposta se celebrarà en dues jornades, entre avui i demà, al Centre Tarraconense El Seminari

Actualitzada 11/03/2018 a les 22:29

La Fundació Privada Mútua Catalana convoca, per tercer any, el fòrum de debat Converses al Camp de Tarragona, que se celebrarà entre avui i demà al Centre Tarraconense El Seminari. L’objectiu és fer una trobada anual amb aportacions multidisciplinàries en dues línies de treball. D’una banda, posar a debat la realitat del territori en una projecció europea i, de l’altra, convidar referents mundials d’una determinada matèria.En aquesta tercera edició, es tractarà un dels pilars fonamentals de l’estat de benestar: la sanitat. Així, l’enfoc es posarà en la incidència de la millora de la seva gestió per tal d’optimitzar el servei a les persones. Les Converses s’organitzen, com ja és habitual, en dues jornades. A la primera, es farà l’acte inaugural, a les sis de la tarda, que anirà acompanyat de la presentació, a càrrec de Francesc Roig, del llibre Repensar la ciutat, que recull les aportacions de les II Converses (2017). A continuació, es donarà pas a una taula rodona, en la qual es tractarà la situació i la proposta estratègica quant a la millora del servei sanitari al Camp. Primerament, la professora de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV i especialista en Economia de la Salut, Misericòrdia Carles, parlarà sobre l’actual ordenació per a la prestació dels serveis sanitaris a Catalunya. En aquesta taula, també es tractaran els reptes de futur i, finalment, s’obrirà un debat.Dimarts, seguiran les jornades. En aquesta ocasió, es comptarà amb la presència del Dr. Rafael Matesanz, fundador i director de l’Organització Nacional de Trasplantaments, un exemple de com una bona organització i gestió poden comportar un millor servei a les persones. I és que Matesanz és l’artífex d’aquest èxit sanitari que ha generat, durant els últims 25 anys, que l’Estat espanyol sigui líder mundial en el camp de les donacions i els transplantaments. Aquesta conferència es farà a les sis de la tarda i, a continuació, vora les vuit del vespre, es farà la cloenda dels actes de la mà del president de la Fundació Privada Mútua Catalana, Joan Josep Marca; i l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.Amb aquestes terceres converses, la Fundació Privada Mútua Catalana vol continuar el seu treball de divulgació de la cultura i la consciència social. Les Converses estan organitzades en col·laboració amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la Facultat d’Economia i Empresa de la URV.