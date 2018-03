L'Ajuntament sabia que havia esquerdes a l'Amfiteatre fa dos anys

Un funcionari va advertir de la situació que hi havia al monument fa un any, però va afirmar que «no va ser tinguda en compte»

Actualitzada 12/03/2018 a les 07:59

L’Ajuntament de Tarragona va decidir el passat divendres 16 de febrer tancar al públic l’accés a l’arena de l’Amfiteatre per l’aparició d’unes esquerdes al mur posterior de la grada afegida l’any 1979, segons va informar. La restricció no afectava la visita de la resta del conjunt monumental. Des del consistori es va comunicar que es treballaria, «de manera prioritària», per «donar una solució i garantir la seguretat en la visita». Ara s’ha sabut que, fa aproximadament un any, un funcionari que treballava en el recinte va advertir de l’existència d’esquerdes en diversos sectors de l’Amfiteatre, però que en aquella ocasió la comunicació interna «no va ser tinguda en compte». De fet, la font consultada per aquesta redacció va assegurar que «se sap que hi ha esquerdes en diversos sectors fa més de dos anys».El funcionari fins i tot va fer fotografies per comprovar l’evolució de les esquerdes, i va arribar a la conclusió que «cada cop eren més grans». A més, va afegir que «també n’hi ha al podi, a la façana exterior i a les grades». En aquest context, la font informadora va assegurar que el passat estiu «es va posar ciment –en zones afectades– amb la finalitat de dissimular unes esquerdes que es feien més grans».La decisió de tancar a les visites l’arena de l’Amfiteatre romà va ser adoptada pocs dies després de la representació de la Passió de Sant Fructuós, que va tenir lloc el passat 21 de gener. L’activitat es va dur a terme tant a l’arena del monument romà com a les grades, que es van omplir de públic.Per comprovar l’evolució de les esquerdes, tècnics de l’Ajuntament van posar un testimoni de guix. El resultat d’aquesta intervenció no s’ha donat a conèixer ni els treballs que es duran a terme per evitar les esquerdes, sempre que s’estimi oportú intervenir per erradicar les deficiències que van obligar a tancar a les visites l’espai de l’arena. Cal apuntar que, dintre de poques setmanes, aquest escenari –ara tancat– tornarà a ser utilitzat amb motiu de la celebració del festival de reconstrucció històrica Tarraco Viva.