Els Mossos desmantellen un punt de venda de droga a Bonavista controlat per dos germans

A la casa dels detinguts es van intervenir 40 grams de cocaïna, 30 grams d'haixix i 35.385 euros dels quals 30.000 estaven amagats en una olla de la cuina

Actualitzada 12/03/2018 a les 14:08

Agents dels Mossos d’Esquadra de Tarragona van detenir el passat dijous, dos homes de 55 i 57 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Tarragona, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues. Els dos homes, germans, controlaven un punt de venda de droga al barri de Bonavista.Segons expliquen fonts policials, la investigació va començar fa prop d’un any a partir de diverses informacions i comprovacions policials al barri. Els investigadors van poder ubicar un domicili a on diverses persones accedien a adquirir substàncies psicotròpiques.Els dos germans detinguts feien contravigilàncies contínues per evitar ser sorpresos per la policia. Abans de rebre els compradors, un d’ells sortia al carrer per comprovar que no hi havia policia mentre l’altre vigilava la zona des del terrat de l’immoble.A partir dels indicis, els mossos van sol·licitar al Jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona l’entrada i registre a l’immoble i, amb la seva autorització, es va muntar el dispositiu a primera hora de dijous amb agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) juntament amb la Unitat d’Investigació.Els mossos van localitzar una pistola d’aire comprimit, dues bàscules de precisió, gairebé 40 grams de cocaïna distribuïts en diverses bossetes de plàstic, prop de 30 grams de haixix i uns 10 grams de marihuana. A més, els agents van intervenir 35.385 euros dels quals 30.000 estaven amagats en una olla a la cuina.Un dels dos detinguts, l’home de 55 anys, té 15 antecedents per altres cossos policials. D’aquests 15, 9 són per delictes contra la salut pública.Aquest dissabte, els dos detinguts van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.