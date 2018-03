Dimecres comença el judici per l'assassinat de la jove Meritxell Vall

L’acusat hauria intentat violar la dona i, després, l’hauria apunyalat en la tenda de campanya on vivia, al camí de la Budellera

La secció segona de l’Audiència Provincial acull, dimecres, l’inici del judici per la mort violenta de Meritxell Vall, una jove de 32 anys, llur cadàver es va trobar a la tenda de campanya on vivia, l’any 2015, al camí de la Budellera. El fiscal demana cinc anys de presó per a l’únic acusat, Stanislav R., pel delicte de violació en grau de temptativa i la presó permanent revisable pel segon delicte d’assassinat. Es tracta del primer cas a Tarragona en què el ministeri públic recorre a la presó permanent revisable, que és la que preveu la màxima pena privativa de llibertat del Codi Penal reformat l’any 2015. El judici s’allargarà fins el pròxim dia 22 de març.Els fets que es jutjaran van succeir l’any 2015. El processat, Stanislav R., de 35 anys i de nacionalitat eslovaca, vivia en un campament proper a un altre assentament situat al camí de la Budallera on, des de finals del 2015, la jove Meritxell Vall vivia en una tenda de campanya. L’home coneixia a la noia perquè tenien amistats en comú.El 9 d’octubre del 2015 al vespre, la noia es va dirigir a un supermercat, del qual en va marxar sobre les nou i es va dirigir posteriorment al seu campament. Durant la nit, va mantenir comunicacions telefòniques fins a dos quarts de dotze de la nit i va utilitzar la connexió de dades, per última vegada, a les 2:50 hores de la matinada. Segons relata fiscalia, aquella matinada del 10 d’octubre, el processat, sabent que la noia es trobava sola vivint al campament i aprofitant tant la «nocturnitat» del moment i les circumstàncies «d’aïllament» del lloc, la qual cosa produïa una «anul·lació de les capacitats de defensa» –remarca el fiscal–, es va dirigir cap a la noia i va atemptar contra la seva llibertat sexual.«S’hi va abraonar sobtadament i la va amenaçar almenys amb una arma blanca que duia per a aquest fi, traient-li de manera violenta la roba que portava, arrencant-li els pantalons amb la roba interior i les sabatilles, un top i un fulard que duia posat, realitzant-li tocaments diversos per a continuació intentar penetrar-la sense èxit degut a la resistència de la víctima, arribant a ejacular a l’exterior de la zona vaginal», relata el fiscal.Tot seguit, continua el ministeri públic, l’acusat, amb «clara intenció d’evitar que la víctima pogués arribar a delatar-lo i que, per tant, fos descobert», amb l’arma blanca que duia i «amb la finalitat d’acabar amb la seva vida, li va clavar múltiples ganivetades pel cos mentre la víctima intentava defensar-se sense èxit, augmentant de manera deliberada el seu patiment, ocasionant-li una gran quantitat de ferides incises per arma blanca, a nivell de regió toràcica anterior i posterior, i del braç esquerre, produint-se la mort a causa d’un xoc hipovolèmic provocat per l’hemorràgia de múltiples ferides d’arma blanca».El cos de la víctima va ser localitzat una setmana més tard a l’interior d’una de les tendes de campanya, cap a les set de la tarda del 17 d’octubre, en avançat estat de descomposició, despullat, en posició decúbit lateral esquerre, sobre un matalàs i tapat amb un edredó. El cadàver presentava una vintena de lesions incises i, a prop, els agents de la policia científica hi van localitzar un telèfon propietat de l’home. El processat va ser detingut pels Mossos d’Esquadra l’1 de desembre a Tarragona i, dos dies després, el jutge en va decretar el seu ingrés provisional a presó.