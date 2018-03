Denuncien per cinquena vegada a un home per donar positiu en alcoholèmia

Es va saltar un semàfor a la Rambla Nova de Tarragona i es va mostrar molt nerviós quan el van aturar

Actualitzada 12/03/2018 a les 14:07

La Guàrdia Urbana ha observat com un turisme se saltava un semàfor a la cruïlla entre la Rambla Nova i l'avinguda Ramón y Cajal a dos quarts de cinc d'aquesta matinada. Després que s'aturés el vehicle els agents comproven que el conductor es mostra molt nerviós, motiu pel qual acaba realitzant la prova d'alcoholèmia, que ofereix un resultat positiu (0,76 mg / l). És la cinquena vegada que el conductor és denunciat els últims anys per un fet similar.La Urbana també ha denunciat un home de 43 anys per conduir d'un vehicle per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets van passar a les 3.45 h de la matinada de divendres a dissabte, quan una patrulla que circulava per la Rambla Vella va observar un vehicle circulant de manera agressiva, realitzant acceleracions i frenades i cops de volant de manera brusca i sense justificació. El vehicle va ser finalment aturat al carrer Rovira i Virgili, on el conductor va realitzar la prova d'alcoholèmia, amb resultat positiu (0,68 mg / l).A més, a les 3.45 h de la matinada de dissabte a diumenge, agents de la Guàrdia Urbana aturen un turisme que se salta un Stop al carrer Pere Martell de la ciutat. Després d'identificar-ne el conductor se li realitza el control d'alcoholèmia, en què el conductor dona positiu (resultat 0,36 mg / l). Els agents denuncien el conductor i immobilitzen el vehicle, ja que no hi havia cap conductor substitut.