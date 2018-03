Prop de 200 carros i carruatges desfilen pels carrers de la ciutat

Tarragona ha celebrat avui la festa dels Tres Tombs

Actualitzada 11/03/2018 a les 18:35

Els Tres Tombs de Tarragona han portat fins a 150 cavalls a la ciutat. El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre han organitzat, un any més, els Tres Tombs. Els cavalls i carruatges han iniciat el recorregut al costat de la Tabacalera i han passat pels carrers Francesc Bastos i Ramón i Cajal fins a arribar a la Rambla Nova on han donat tres tombs.Els prop de 150 cavalls que han passat per la ciutat han estirat 35 carros i carruatges que han exhibit davant d’un nombrós públic. La iniciativa dels Tres Tombs es va recuperar als anys 80 i des d’aleshores no s’ha deixat de fer ni un sol any.