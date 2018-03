Els Tres Tombs unirà la Part Alta amb el Serrallo en l'edició del 2021

Farà un antic recorregut per celebrar els 700 anys de la primera referència del Gremi de Pagesos

Actualitzada 11/03/2018 a les 20:40

El Gremi de Pagesos ha celebrat una nova edició dels Tres Tombs, que ha omplert de carruatges, cavalls, traginers i tradició els carrers del centre de Tarragona. El recorregut habitual dels darrers anys, amb especial protagonisme de l’avinguda Ramón y Cajal i la Rambla Nova, canviarà de manera radical el 2021, data en què es recuperarà un antic recorregut que es va fer fins al 1945, que enllaçarà l’església de Sant Llorenç, seu del Gremi de Pagesos, amb el Serrallo, passant per la plaça Corsini.El president del Gremi de Pagesos, Raül Font, ha informat que el 2021 se celebrarà el 700 aniversari de la primera referència que existeix de l’entitat. Per commemorar l’efemèride, «ja estem treballant en l’organització d’uns Tres Tombs com es feien antigament, quan a Tarragona hi havia molts pagesos i pescadors que vivien a la Part Alta, i a la zona marítima hi havia gran quantitat d’animals per la presència de traginers». Minuts abans d’iniciar-se el recorregut d’enguany, al Passeig de la Independència, Font ha recordat que els Tres Tombs d’abans feien parada al Mercat Central, «on es rifava un porquet», i els participants «continuaven fins a arribar al Serrallo, on hi havia una festa amb ball». El president del Gremi de Pagesos ha recordat que «encara conservem el bombo on es posaven els números per fer la rifa, que es venien el primer dia del mes de gener».Aquesta modalitat de Tres Tombs es va dur a terme fins al 1945. Anys després, la industrialització al camp i la pèrdua de mans a la pagesia tarragonina, va fer que la tradició dels Tres Tombs caigués gairebé en l’oblit. Pere Joan Salas, vicepresident del Gremi de Pagesos, ha recordat que «a finals dels anys setanta i inicis dels vuitanta moltes tradicions es van recuperar, com va passar amb aquesta i amb altres com els balls parlats o el seguici popular». El Gremi de Pagesos «va fer una investigació i va decidir recuperar els Tres Tombs, en homenatge a les persones que van treballar al camp i els animals que els van facilitar aquesta tasca», ha dit Salas.En l’edició d'avui també hi ha hagut novetats, com un carro provinent de Tivissa que ha transportat dues cabres autòctones de la zona, o un amb bidons patrocinat per Repsol. Les persones que s'han reunit al voltant de les voreres per veure passar la comitiva festiva han pogut fruir de la imatge de 35 carruatges i prop de 150 cavalls. Els participants han arribat de poblacions com Valls, Gandesa, Reus, Constantí, la Selva, el Catllar, Ardenya, Vallmoll, Vilaverd, o Cubelles, entre altres. Entre els genets, hi havia representants de la Quadra Santiago, de Cambrils, i la portadora del penó va ser Mireia Santos.