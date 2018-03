El IV Aplec de Bandes i el Concurs de Tambors omple de so el Serrallo

La Banda de Tambores i Bombos Villa de Azanuy, d’Osca, guanya el concurs

Actualitzada 11/03/2018 a les 22:10

El concurs

El so característic de la Setmana Santa tarragonina ha omplert els carrers del Serrallo, amb motiu de la celebració del IV Aplec de Bandes i de la segona edició del Concurs de Tambors i Bombos organitzat per la Presa de Jesús. La música ha començat al migdia, quan un total de dotze bandes s'han concentrat a les Escales Reials, abans de dirigir-se pel Moll de Costa fins a la Confraria de Pescadors. Les bandes participants en l’Aplec han sigut el Grup de Bombos i Tambors Santíssim Crist de la Mar de Benicarló, la Banda de CCITT Sones de Pasión de Reus, la Banda de Cornetes i Tambors de Sant Pere Apòstol de Reus, la Banda del Descendiment de Tarragona, la Banda La Verónica de Reus, la Banda de Timbals dels Aspirants de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona, la Banda del Cristo de Bonavista, el Grupo de Bombos, Tambores, Cornetas y Trompetas Fernando Laguna de la Cofradia Cristo de la Esperanza de Huesca, la Banda de la Verge de la Soledat de Tarragona, la Banda de Tambores y Bombos de Tamarite de Litera i els Timbalers de La Presa de Jesús.Víctor Burgos, resident al barri de Sant Pere i Sant Pau, «toca el tambor d’ençà que té un any, quan li van regalar un, i ja no l’ha deixat», ha dit la seva mare, Puri, qui ha afegit que «aquest any s’ha incorporat a Sones de Pasión, una gran família, i ell és un dels 48 components». El calendari que té per davant Víctor li suposarà no parar de tocar en els pròxims dies. El 28 de març participarà a Reus, dos dies després en la Pocessó del Silenci de Tarragona acompanyant els Maginets i el 7 d’abril es desplaçarà a València, entre altres indrets.Per la seva banda, el 2018 és l’any del debut de Lorena Humaney, qui toca el timbal amb la Presa de Jesús. «Sempre m’ha agradat i aquest any és el primer que toco». Lorena ha dit que «sempre m’ha interessat la Setmana Santa, me la va inculcar la meva àvia, i enguany he tingut l’oportunitat de poder tocar i seguir amb una tradició familiar».Mentre esperava l’arribada d’altres bandes a pocs metres de les Escales Reials, Verónica Fernandez, de la Banda del Cristo de Bonavista, parlava dels antecedents. «És el segon any que vinc a l’Aplec de Bandes». «El del 2017 va estar molt bé, i espero que aquest també ho serà», ha dit Verónica, qui ha recordat que la setmana passada va estar amb la seva agrupació a Sant Boi de Llobregat, el dissabte al barri tarragoní de Bonavista i la setmana vinent visitarà Valls, «on estem agermanats amb una banda». El Divendres Sant sortirà amb motiu de la processó que es fa a Bonavista.A la tarda, els sons de tambors i bombos s'han tornat a fer presents al Serrallo, amb motiu de la segona edició del concurs. La qualitat de les interpretacions ha fet complicada la decisió del jurat, que finalment ha decidit que la guanyadora de l’edició d’enguany sigui la Banda de Tambores y Bombos Villa de Azanuy, d’Osca.La formació aragonesa ha resultat la millor per al jurat, en gran competència amb la Banda de Tambores y Bombos de Binéfar, la Casa del Tambor i del Bombo del Jiloca, la Banda de Tambors del Sant Enterrament, la Banda de Tambors del Sant Sopar i Timbalers de La Presa de Jesús. El premi ha estat un trofeu commemoratiu de la trobada que ha tingut lloc al Serrallo. Cal recordar que la guanyadora de la primera edició també va ser una formació aragonesa, concretament la banda de la Confradia de Jesús Nazareno i San Juan Alagón de Saragossa. Tant l’activitat del matí com la de la tarda han estat seguides per un nombrós públic que ha seguit amb deteniment les interpretacions de les diferents peces musicals. La jornada, que s'ha perllongat fins ben entrada la tarda, s'ha produit en un dia on el bon temps ha acompanyat els components de les distintes formacions que hi han pres part.