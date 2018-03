L'Associació de Veïns de Maria Cristina denuncia un jove estafador

El noi fingeix conèixer a les persones per fer una abraçada i robar el que portin a sobre

Actualitzada 10/03/2018 a les 12:50

A través de les xarxes socials, l’Associació de Veïns de Maria Cristina i voltants ha emès un comunicat explicant que hi ha un jove que tomba pels carrers estafant diverses persones. El noi fingeix que coneix a la persona, plora perquè ha mort un familiar seu i finalment, intenta abraçar la víctima per robar el que porti a sobre. Si no ho aconsegueix, acaba demanant diners.