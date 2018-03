Jordi Martí, regidor de la CUP a Tarragona, rep una nova citació judicial

El cupaire és la segona citació que rep des del Jutjat número 2 de la ciutat

El regidor de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Martí, ha rebut una nova citació judicial com a investigat. El cupaire ho va fer saber ahir a la nit a través del seu blog personal. Allà, explica que en la citació no explica de què se l’acusa, ja que hi posa «delitós otros». Martí, haurà de comparèixer davant el jutjat el dia 30 de maig a les 12.00 hores. El regidor de la CUP en la primera citació que va rebre, se l’acusava de desordres públics fets el dia 3 d’octubre a Tarragona, dia en què gran part de Catalunya es va aturar per la Vaga General.