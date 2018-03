Els professionals de la salut consensuaran una declaració conjunta per millorar l'atenció de les persones al final de la vida

És un dels punts que s’han tractat al 10é Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, celebrat a Tarragona

Actualitzada 10/03/2018 a les 18:49

L’Estat espanyol és un dels països amb major esperança de vida i això ha portat als professionals de la salut a reflexionar sobre com passem els darrers anys de les nostres vides. Aquest ha estat un dels temes que s’han tractat en el 10é Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives que s’ha celebrat avui al Palau de Congressos de Tarragona.Els professionals han acordat començar a treballar en la «declaració de Tarragona», un document conjunt per potenciar totes les disciplines implicades en les cures pal·liatives per millorar l’atenció que reben les persones al tram final de la seva vida.