El Gremi de Marejants presenta l'opuscle de Setmana Santa

Esther Freijanes ha estat l’editora de la revista religiosa

Actualitzada 10/03/2018 a les 21:24

El Gremi de Marejants ha presentat aquest vespre l’opuscle de la Setmana Santa d’enguany. L’autora, Esther Freijanes, ha destacat les fotografies que es poden trobar i que mostren «l’esforç silenciós que hi ha darrere la Setmana Santa».L’opuscle està compost per 90 pàgines, entre les quals hi ha un article que reflexiona sobre quina seria la Setmana Santa que voldria Jesús, un altre anomenat «Una vida lligada a la Setmana Santa» que relata l’experiència d’un membre del Gremi de Marejants, un apartat dedicat al Premi Fidelitat 2017 que va ser per la família Morera, diverses fotografies, les activitats del Gremi l’any anterior i una agenda dels actes previstos per aquesta Setmana Santa. A banda de la tradicional salutació i benedicció de l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol i Balcells i la benvinguda del president del Gremi dels Marejants, Jordi Mallol.Enguany ja és la 29ena edició de l’opuscle i des del Gremi de Marejants han homenatjat a l’autora atorgant-li un escut i medalles a diversos abanderats. L’acte celebrat a l’església Sant Pere del Serrallo ha començat amb una pregària i un record per Albert Abelló, mort el passat mes de desembre.