Tarragona inaugura la plaça de José Francisco de Querol Lombardero, magistrat assassinat per ETA

S'ha celebrat un acte on ha participat l'alcalde, el president del TS i familiars de la víctima

Actualitzada 09/03/2018 a les 17:01

Tarragona ha inaugurat aquest divendres una plaça amb el nom del tarragoní José Francisco de Querol Lombardero, magistrat del Tribunal Suprem assassinat per ETA el 2000. A l'acte, presidit per l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, han assistit familiars de Querol i el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial d'Espanya, Carlos Lesmes, entre altres autoritats. Querol va néixer a Tarragona l'any 1930 i va perdre la vida víctima d'un atemptat d'ETA amb un cotxe bomba a Madrid, que també va costar la vida al seu xofer, al seu escorta i el conductor d'un autobús que circulava per la zona. A l'atac van quedar més de 64 persones ferides. La plaça queda ubicada entre la cruïlla dels carrers Arquebisbe Josep Pont i Gol i Guillem Oliver, molt a prop d'on s'ha de construir el futur Palau de Justícia.Ballesteros ha explicat que la ciutat es trobava «en deute» amb Querol, «fill de Tarragona que va exercir la seva professió fora, però perfectament vinculat amb la ciutat», com la seva família. De fet, l'avi va ser alcalde de la ciutat.L'alcalde ha rebutjat la violència i el terrorisme i ha afirmat que «qualsevol societat que aconsegueix els seus objectius amb violència acaba sent injusta i insostenible». Així, ha reivindicat el diàleg, la convivència, la pau i la democràcia.