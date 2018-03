Les grades que cobriran part del Circ arriben a la plaça dels Sedassos

La instal·lació de l’estructura metàl·lica modificarà l’actual visió del monument romà

El tram del Circ romà de la plaça dels Sedassos serà gairebé irreconeixible d’aquí a uns dies, quan s’hagin instal·lat les grades metàl·liques que cobriran un ampli espai del monument. Els primers trams de grades van arribar a Tarragona en un camió provinent de Tàrrega, on han estat construïts. El procés que se seguirà a partir d’ara consistirà en la soldadura de les diferents peces –el primer transport en va portar dues–, i el revestiment amb fusta de les plaques de metall. Per poder dur a terme la descàrrega del material, s’ha hagut d’esperar al fet que les obres de canvi del paviment dels carrers Salines i Sant Domènec hagin finalitzat, després d’una intervenció urbanística que ha durat prop de mig any.El projecte de transformació del sector de Sedassos del Circ de Tarraco ha hagut de superar diversos entrebancs, entre els quals, la revisió de la proposta inicial. Aquest fet ha ocasionat un endarreriment de l’execució de diversos mesos.La intervenció en aquest sector del Circ va iniciar-se el mes de març de l’any passat i, en principi, la duració era de sis mesos. Per fer el conjunt d’obres programades, haurà calgut invertir més d’un any. Els treballs en aquest tram d’un monument declarat Patrimoni Mundial afecta una superfície d’aproximadament 450 metres quadrats, dels que 191 estaran ocupats per les grades modernes. Aquest serà, precisament, l’ampli tram original que quedarà tapat, mentre que l’estructura de nova construcció permetrà que la gent segui a les grades com si fossin espectadors.En una segona fase, s’hi habilitarà un espai d’interpretació del Circ, amb maquetes i audiovisuals, mentre que és una incògnita si es podrà visitar la volta, d’uns cinquanta metres, que és continuació de la Volta Llarga a la qual s’accedeix des del Pretori o la Capçalera, i que és considerat un dels espais monumentals d’època romana de la ciutat que més impressionen els turistes que visiten Tarragona.