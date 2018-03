La Capsa de Música inicia aquest març la programació estable de primavera

La programació s'iniciarà el 16 de març amb el 'Curts de llet 2018' i l'actuació de Novena Senda

Actualitzada 09/03/2018 a les 16:01

Instituts a la Capsa

Capsa i Auditori 1.2

Capsa i Blues

La Capsa de Música inicia, el proper dia 16 de març, la seva programació estable de primavera. L’Associació de Músics de Tarragona ofereix un seguit de propostes per tal de dinamitzar i donar valor a la cultura musical de la ciutat. A més dels concerts a l’equipament, també continuarà en la línia de donar a conèixer les noves formacions musicals de Tarragona.L’INS Pere Martell d’Imatge i So faran la seva celebració dels seus Curts de Llet 2018, el proper 16 de març a les 23.30h de forma gratuïta. Es tracta de música en directe amb un concert d’una banda de rock de casa i l’entrega de premis dels documentals que s'hauran mostrat amb anterioritat a l'Antiga Audiència.Novena Senda és un grup de Hard Rock, Rock Gòtic i Post-Punk que sorgeix arran de la dissolució d'un antic grup de versions. Després de trobar un nou bateria i un baixista definitiu, el conjunt es dedica a compondre i a fer els seus primers concerts amb els seus temes propis. El grup està compost per David Arroyo (guitarra); Edu Migueles (bateria); Miquel Puerto (baixista) i Enzo Ferrer (cantant).L’Associació de Músics de Tarragona ha renovat el compromís amb TAC 12 i amb els nous grups de Tarragona, oferint l’espai de la Capsa de Música per gravar fins a tres temes de les seves autories. Aquests temes serviran després com fil argumental amb una entrevista al plató dels mateixos creadors musicals. D’aquesta manera, aquests grups es donaran a conèixer a la ciutadania i al Camp de Tarragona a través del programa Auditori 1.2 de Tac12, el proper 22 de març.Els British Guitar Blues Invasion són una banda de tribut als tres anys en què Jimi Hendrix va ser a la ciutat de Londres i a on es va trobar una escena incendiaria i revolucionaria amb els Cream, els Beatles, The Who, Jeff Beck, Jimmy Page, els Stones… La formació interpretarà, el proper 24 de març a les 23h, els clàssics del rock i el blues que van conviure en aquell temps i també els grans temes de Jimi Hendrix. L’entrada té un preu de 5 euros. El grup està format per Moncho Grau (bateria i veu), Jaime Candel (baixista i veu) i Miguel Zanón (guitarrra i veu).